Çekmeköy'ün İkinci İtfaiye Binasının Yapımı Devam Ediyor

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden itfaiye binası yükseliyor.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden itfaiye binası yükseliyor.



Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde planlanan itfaiye binası inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen bina 2 bin 280 metrekare alan üzerinde yükseliyor.



Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "İlçemize ikinci itfaiye binasının kazandırılmasının sevincini yaşıyoruz. Bir tanesi Ömerli Mahallesi'nde bir tanesi Mehmet Akif Mahallesi'nde olacak ve iki farklı uçta bulunan bu binalarımızla ihtiyaç halinde daha hızlı müdahale imkanı bulacağız. Allah muhtaç etmesin ama varlıkları da eksik olmasın dediğimiz kurumlardan bir tanesi olan bu yatırıma katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

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