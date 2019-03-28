Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'ün İkinci İtfaiye Binasının Yapımı Devam Ediyor

Çekmeköy'ün İkinci İtfaiye Binasının Yapımı Devam Ediyor

2 saat önce

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden itfaiye binası yükseliyor.

Çekmeköy'ün İkinci İtfaiye Binasının Yapımı Devam Ediyor, System.String[]
Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden itfaiye binası yükseliyor.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde planlanan itfaiye binası inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen bina 2 bin 280 metrekare alan üzerinde yükseliyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "İlçemize ikinci itfaiye binasının kazandırılmasının sevincini yaşıyoruz. Bir tanesi Ömerli Mahallesi'nde bir tanesi Mehmet Akif Mahallesi'nde olacak ve iki farklı uçta bulunan bu binalarımızla ihtiyaç halinde daha hızlı müdahale imkanı bulacağız. Allah muhtaç etmesin ama varlıkları da eksik olmasın dediğimiz kurumlardan bir tanesi olan bu yatırıma katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

Çekmeköy, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Çekmeköy'de Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada Havadan Fotoğraflarla) Koyunlarını Yangından Böyle Kurtardı Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:41:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'ün İkinci İtfaiye Binasının Yapımı Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]