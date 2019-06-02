Çekmeköy vahşetinin zanlısı tutuklandı
1 saat önce
ÇEKMEKÖY'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:54 Kaynak: DHA
ÇEKMEKÖY'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı. Çekmeköy
Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde Özbekistan
uyruklu O.H. boğazı kesilerek öldürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Özbekistan uyruklu S.S. (24) Ümraniye
'de yakalandı. S.S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine görderildi.
- İstanbul
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