Son Dakika Haberleri: Çekmeköyde uyuşturucu operasyon
Son Dakika Güncel Çekmeköyde uyuşturucu operasyon - Son Dakika

Çekmeköyde uyuşturucu operasyon

7 saat önce

ÇEKMEKÖY'de otomobille uyuşturucu satan iki şüpheli yakalandı.

Çekmeköyde uyuşturucu operasyon, System.String[]
ÇEKMEKÖY'de otomobille uyuşturucu satan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.

Çekmeköy, otomobille uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri 22 Kasım'da takibe aldıkları aracı Cumhuriyet Mahallesinde durdurdu. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri araçta bulunan Sidar D. (22) ile Sercan K. ( 25 ) isimli şüphelileri araçtan indirerek üst araması yaptı. Polisin yaptığı üst aramasında Sidar D.'nin üzerinde 26.18 gram skunk bulunurken, Sercan K.'nın üzerinde 2.03 gram skunk ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.  Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sakladıkları Sancaktepe, Çamlık Mahallesi'ndeki bir arsada park halinde olan otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 150 gram skunk maddesi bulundu.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sidar D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sercan K. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Ablay
Emniyet Müdürlüğü, Çekmeköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yakalanacağını anlayınca "Gelmeyin yoksa kafama sıkarım" dedi, sonra teslim oldu
Manisa'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar suçundan 9 kişi tutuklandı Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Ortalığı birbirine kattılar! Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:47:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekmeköyde uyuşturucu operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]