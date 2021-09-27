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Çekmeköylüler Ekin Uzunlar ve Edis konserleriyle coştu - Son Dakika

Çekmeköylüler Ekin Uzunlar ve Edis konserleriyle coştu

27.09.2021 09:50

Çekmeköylüler Ekin Uzunlar ve Edis konserleriyle coştu Çekmeköy Belediyesi tarafından, Kent Parkı'nda gerçekleştirilen dev konserde Edis ve Ekin Uzunlar sahne aldı.

Çekmeköylüler Ekin Uzunlar ve Edis konserleriyle coştu

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi tarafından, Kent Parkı'nda gerçekleştirilen dev konserde Edis ve Ekin Uzunlar sahne aldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde düzenlenen konsere katılan çok sayıda Çekmeköylü, müzik ziyafeti yaşadı.

Çekmeköy Belediyesi önünde bulunan Kent parkında düzenlenen konserlerde çok sayıda Çekmeköylü doyasıya eğlendi. Konserde Ekin Uzunlar ve Edis sahne aldı. Başkan Poyraz, sahnede yaptığı konuşmasının ardından Ekin Uzunlar'a çiçek ve plaket takdim etti.

Başkan Poyraz, "Bu yaz birbirinden renkli ve eğlenceli organizasyonlarla karşınızda olduk. Geçtiğimiz hafta Grup İmera ve Sevcan Orhan gibi sevilen isimleri sizlerle buluşturduk. Bugün de yine kıymetli iki ismi sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çiçeği ve plaketi sizin adınıza sanatçılarımıza veriyorum" dedi.

Konser alanında korona virüs sebebiyle sıkı tedbirler alındı. Pandemi kuralları gereği aşı sürecini tamamlamış ya da son 48 saatte PCR testi yaptırmış vatandaşlar konser alanına giriş yapabildi.

Çekmeköylüler Ekin Uzunlar ve Edis konserleriyle coştu
Çekmeköylüler Ekin Uzunlar ve Edis konserleriyle coştu
Çekmeköylüler Ekin Uzunlar ve Edis konserleriyle coştu
Çekmeköylüler Ekin Uzunlar ve Edis konserleriyle coştu

Çekmeköy Belediyesi, Ahmet Poyraz, Müzik, Edis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çekmeköylüler Ekin Uzunlar ve Edis konserleriyle coştu - Son Dakika


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