Çekte 'güven' sunan yenilik!
49 dakika önce
VakıfBank, müşteri bazında özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilinde çek defterinin her bir yaprağında garanti altına alınmış aynı ya da farklı kupürlü çekleri müşterilerine sunacak.
VakıfBank, müşteri bazında özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilinde çek defterinin her bir yaprağında garanti altına alınmış aynı ya da farklı kupürlü çekleri müşterilerine sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:51
HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Dağcılar, Örümcek Ormanları'nda 98 kişiyle doğa yürüyüşü yaptı