Son Dakika Haberleri: Çekte 'güven' sunan yenilik!
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Çekte 'güven' sunan yenilik!

49 dakika önce

VakıfBank, müşteri bazında özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilinde çek defterinin her bir yaprağında garanti altına alınmış aynı ya da farklı kupürlü çekleri müşterilerine sunacak.

Çekte 'güven' sunan yenilik! , System.String[]

VakıfBank, müşteri bazında özel belirlenmiş garantörlük limiti dahilinde çek defterinin her bir yaprağında garanti altına alınmış aynı ya da farklı kupürlü çekleri müşterilerine sunacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:51 
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