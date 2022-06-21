Genç kızın kimliği belirsiz bir kapkaççı tarafından saldırıya uğradığı olay Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi.
İddiaya göre, 18 yaşındaki F.D. adlı kız, babasına ait kendisinin kullandığı kredi kartı ile ATM'den 6 bin lira para çekip deniz kenarına giderek kumsalda saymaya başladı.
Bu sıra kimliği belirsiz bir kişi F.D.'nin yanına gelerek kapkaç yöntemiyle saydığı 6 bin lirayı elinden alıp kaçtı. Olay polise haber verildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı - Son Dakika