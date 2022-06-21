Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı - Son Dakika
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Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı

21.06.2022 19:01
Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı

Samsun'da genç kız, ATM'den çektiği 6 bin lirayı sahilde saydığı esnada kapkaççının saldırısına uğradı. Tüm parası çalınan genç kız olayı polise haber verdi.

Genç kızın kimliği belirsiz bir kapkaççı tarafından saldırıya uğradığı olay Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi.

ÇEKTİĞİ PARALARI KUMSALDA SAYMAYA BAŞLADI

İddiaya göre, 18 yaşındaki F.D. adlı kız, babasına ait kendisinin kullandığı kredi kartı ile ATM'den 6 bin lira para çekip deniz kenarına giderek kumsalda saymaya başladı.

HIRSIZ PARALARI ELİNDEN ALARAK KAÇTI

Bu sıra kimliği belirsiz bir kişi F.D.'nin yanına gelerek kapkaç yöntemiyle saydığı 6 bin lirayı elinden alıp kaçtı. Olay polise haber verildi.

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Kaynak: İHA

Güzelyalı, Samsun, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı - Son Dakika
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