Bu sıra kimliği belirsiz bir kişi F.D.'nin yanına gelerek kapkaç yöntemiyle saydığı 6 bin lirayı elinden alıp kaçtı. Olay polise haber verildi.

İddiaya göre, 18 yaşındaki F.D. adlı kız, babasına ait kendisinin kullandığı kredi kartı ile ATM 'den 6 bin lira para çekip deniz kenarına giderek kumsalda saymaya başladı.

Kaynak: İHA

Güzelyalı, Samsun, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı - Son Dakika

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