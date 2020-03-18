Çektikleri filmle Çanakkale kahramanlarını canlandırdılar - Son Dakika

Çektikleri filmle Çanakkale kahramanlarını canlandırdılar

Sivas'ta Ortaokul öğrencileri çektikleri filmle, 1915 yılında Çanakkale savaşına katılan Sivas Lisesi öğrencilerini canlandırdı

SİVAS - Sivas'ta Ortaokul öğrencileri çektikleri filmle, 1915 yılında Çanakkale savaşına katılan Sivas Lisesi öğrencilerini canlandırdı.

Çanakkale Savaşında Sivas Lisesi son sınıf öğrencilerinin cepheye giderek hepsinin şehit olması, Altınyayla İlçesinde bulunan Vali Aydın Güçlü Okulu Orta Okulu öğrencileri tarafından çekilen filmle canlandırıldı. Öğretmenlerin yönetim çekimini yaptığı kısa filmde öğrenciler rol aldı. Filmde, cephede savaşacak ere ihtiyaç olduğunu öğrenen öğrencilerin, cepheye gitmeye karar verip, öğretmenleri ve aileleri ile vedalaşması konu edildi.

Filmin senaryosunu yazan okul müdürü Zeki Özgişi "Öncelikle Çanakkale şehitlerimizi ve bütün vatan şehitlerini rahmetle anıyoruz. Onlar için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Bilindiği üzere 1915 yılında Sivas Erkek Lisesinin son sınıf öğrencileri Çanakkale cephesine gider ve oradan hiç biri geri dönemez. Hepsi de şehit düşerler. Bu olay bizi yıllardır etkiliyordu. Bizde bu olayın anısına senaryo yazalım dedik. Senaryoyu tamamlayıp kısa film haline getirdik. Tabi burada bütün öğretmenlerin öğrencilerimizin katkıları büyüktür. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Filminde görev alan öğrencilerden Hamza Özbek "Bizim yaşımızdaki öğrenciler, Çanakkale'de cepheye savaşmaya gittiler. Orada şehit oldular bizde onları canlandırdık canlandırdığımız için mutluyuz gururluyuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi

Öğrencilerden Halil Erdem Geçgin ise "Sivas Erkek Lisesinden Çanakkale'de cepheye giden öğrencilerimizi canlandırdık. Bu esnada duygusal anlar yaşadık kendimizi cephede hissettik şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" şeklinde konuştu.