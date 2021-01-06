Çektikleri kliple TÜRŞAD Voleybol Takımı'na destek çağrısında bulundular - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B grubunda mücadele eden Bitlis'in Adilcevaz Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulüpleri Derneği (TÜRŞAD) takımı, takıma destek toplayabilmek amacıyla klip hazırladı.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede beğeni alan klip, izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'te faaliyet gösteren Türkiye Şehit Aileleri Derneği ile Adilcevaz Girişimi Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin birleşmesiyle takımın kurulduğunu söyledi.

Kenti, Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Liginde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Köstekçi, şunları kaydetti:

"İlimizi ve ilçelerimizi tanıtmak, spora ilgiyi artırmak, buralarda da güzel şeylerin olduğunu gösterebilmek, insanlarımıza umut aşılayabilmek için bir yola çıktık. Takımımızda mahalli ses sanatçısı, adliye personeli, gardiyan, polis, korucu, öğretmen, üniversite öğrencileri, esnaf ve lise öğrencisi var. Tam anlamıyla bir şehir takımı gibi. Sonradan takım destek aldı, büyüdü ve 1. Lige çıktı. Bitlis tarihinde ilk defa böyle bir başarı elde edildi. "

Şu anda profesyonel ligde 2 takımlarının bulunduğunu ifade eden Köstekçi, şöyle devam etti:

"Maça Mehter Marşı ile çıkan, maç sonrası asker ve polisimize tüm taraftarlarımızla asker selamı gönderen bir takımız. Bizler gençlerimizin şiddetle değil sporla uğraşmasını, ayrışmayıp sporun birleştirici gücüyle bir araya gelebilmesini istiyoruz. Ancak takımın devamlılığı için maddi desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple Adilcevaz ilçemizdeki şehit yakınlarımız ve Kıbrıs gazilerimizin talebi ile bir klip çalışması yaptık. Klip kısa sürede yüzlerce paylaşım ve etkileşim aldı. İnanıyorum ki bu etkileşim desteğe dönüşecektir. Tüm halkımıza bizlere güvendikleri ve destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Şehit Aileleri Derneği Voleybol takımımıza tüm halkımızı destek olmaya davet ediyorum."