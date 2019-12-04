Son Dakika Haberleri: Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındıKonya'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı videonun ardından harekete geçti.

Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı

Konya'da polis ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı videonun ardından harekete geçti. Ekipler, 'çocuğun istismarı' ve 'darp' suçlamasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.

Konya'da, birisi anne olduğu belirtilen 3 kadın, 1 yaşlarındaki çocukla birlikte çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Kadınlardan biri sigara içerken, diğeri de görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Videonun altında, çocuğun, ailenin elinden kurtarılması gerektiği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerle ilgili harekete geçti. Ekipler, aileyi ve adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 6 kişi, 'Çocuğun istismarı ve darp' olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
Hasan Ali Yücel ismini bilemeyen yarışmacılar, izleyiciyi isyan ettirdi Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor! Depresyona giren Merve Boluğur, arkadaşlarıyla stres attı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:43:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]