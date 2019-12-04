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Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı (2)
6 saat önce
6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI Konya'da, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin, görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, gözaltına alınan 3'ü kadın 6 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:16 Kaynak: DHA
6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Konya'da, 1 yaşlarında çocuğun yanında sigara içen 3 kadından birinin, görümcesi tarafından bıçaklanıp, işkence gördüğünü anlattığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, gözaltına alınan 3'ü kadın 6 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'çocuğun istismarı' ve 'darp' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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