Çektikleri videodaki kalp krizi şakası gerçek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çektikleri videodaki kalp krizi şakası gerçek oldu - Son Dakika

Çektikleri videodaki kalp krizi şakası gerçek oldu

6 saat önce

Antalya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden böbrek nakilli gencin, daha önce yeğeniyle kalp krizi geçirme anını canladıran video çektikleri ortaya çıktı.

Çektikleri videodaki kalp krizi şakası gerçek oldu, System.String[]

Antalya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden böbrek nakilli gencin, daha önce yeğeniyle kalp krizi geçirme anını canladıran video çektikleri ortaya çıktı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan Ali Baş (28), 21 Aralık 2019'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Daha önce böbrek nakli olan ve kalp ameliyatı geçiren Baş, memleketi Sivas'ta toprağa veridi.

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyesi Baş'ın, yaşamını yitirmeden iki ay önce yeğeni Gülsüm Baş ile hatıra kalması için kalp krizi geçirme anını canlandırdıkları video çektikleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Baş'ın yeğeniyle konuşurken bir anda yere düşüp, bayılmış gibi yapması ve yeğeninin kalp masajı yaparak canlandırmaya çalışması yer alıyor.

AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ali Baş'ın sekiz yıl önce kalp ameliyatı, beş yıl önce de böbrek nakli olduğunu söyledi.

Baş'ın rahatsızlandıktan sonra iki kalp damarının tıkalı olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Şahan, "Videoda çektikleri başına geldi. Biz de izleyince duygulandık. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı." dedi.

Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi
Esra Erol'da Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu geri verdi Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
01:36 Akıncı Üssü darbe girişimi davasında ara karar - Son Dakika
01:34 Düzce uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı, polis ve 2 şüpheli yaralandı - Son Dakika
01:34 Adana'da 2708 polis ile hava destekli asayiş uygulaması - Son Dakika
01:29 Kırklareli lüleburgaz'da silahlı kavga 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika
01:29 Kahramanmaraş'ta mobilya atölyesinde yangın - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 01:39:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çektikleri videodaki kalp krizi şakası gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]