Çekud'den Fidan Dikme Etkinliği
59 dakika önce
Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) Konya İl Temsilciliği gönüllülerle fidan dikme etkinliği düzenledi.
Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) Konya
İl Temsilciliği gönüllülerle fidan dikme etkinliği düzenledi.
ÇEKUD tarafından "Köklerimiz Bu Topraklarda" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan fidan dikme etkinliği kapsamında Konya İl Temsilciliği gönüllülerle Altınapa Mevkisi'ne bin 500 fidan dikti.
ÇEKUD İl Temsilcisi Muhammed Ali Demirhan
, yaptığı açıklamada, etkinliğin 81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldığını ve bu kapsamda da binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.
"Köklerimiz Bu Topraklarda" sloganıyla fidan dikme etkinliğinin bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirten Demirhan, "Böyle bir etkinliği düzenlemekten dolayı son derece mutluyuz. Teveccüh çok güzeldi. 400 civarında gönüllümüzle bin 500 çam fidanını toprakla buluşturduk. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu etkinliği sürdüreceğiz." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:02 Kaynak: AA
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