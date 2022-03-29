Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Prag Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.
Çekya Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Dışişleri Bakanlığı, Prag'daki Rusya Büyükelçiliğine diplomatik personelinden birinin istenmeyen kişi ilan edildiğini ve 72 saat içinde Çekya'yı terk etmesinin istendiğini bildirdi. Müttefiklerimizle birlikte Avrupa Birliği'ndeki (AB) Rus istihbarat varlığını azaltıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Çekya basınında, söz konusu diplomatın Rusya'nın Prag Büyükelçi Yardımcısı Feodosij Vladisevszkij olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çekya, 1 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika