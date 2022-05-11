Çekya, 103 vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına izin verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya, 103 vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına izin verdi

11.05.2022 23:23
Çekya, 103 vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına izin verdi

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Rus ordusuna karşı savaşmak isteyen 103 Çek vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına onay verdi.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Rus ordusuna karşı savaşmak isteyen 103 Çek vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına onay verdi.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna ordusuna katılmak isteyen yaklaşık 400 Çek vatandaşının başvurusundan 103 tanesini onayladı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkanı Milos Zeman, 103 vatandaşın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılma isteği ile ilgili yaptıkları başvuruları 585/2004 sayılı askerlik hizmeti ve güvence altına alınmasına ilişkin kanuna dayanarak kabul ederek kararı imzaladı. Karar, başbakanın imzası sonrasında yürürlüğe girecektir" dedi.

Ovcacek ayrıca, Savunma Bakanlığı'nda değerlendirilmek için bekleyen yüzlerce başvurunun bulunduğunu bildirdi.

Başbakan Fiala, başvuruları imzalayacak

Başbakanlık Sözcüsü Vaclav Smolka yaptığı açıklamada, "Başbakan Petr Fiala, başvuruların ilgili üç bakanlığın tümü tarafından olumlu değerlendirildiği durumlarda, Başkanı Zeman'ın da imzalaması halinde, kendisinin de Çek vatandaşlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine girmesine izin verecektir" dedi.

Ukrayna için savaşmaya giden Çek vatandaşları hapis cezasından muaf tutuluyor

Devlet Başkan Zeman ve Başbakan Fiala, geçtiğimiz mart ayında bir araya gelmiş ve Çek vatandaşlarının kendi kararlarıyla gönüllü olarak Ukrayna için Rus ordusuna karşı savaşmalarına izin verilip verilemeyeceğini tartışmıştı. Görüşme sonrası, Çek vatandaşlarını Rus ordusuna karşı savaşmaları için bir istisna uygulanacağı ve hapis cezası almayacakları garanti edilmişti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Fiala, "Anayasaya göre bir Çek vatandaşının başka bir ülkenin ordusunda görev alması halinde 5 yıl hapis cezası bulunmaktadır. Başkan ile yaptığım görüşmede bu cezanın Ukrayna-Rusya Savaşı için istisnai bir şekilde uygulanmamasını tavsiye ettim. Başkan Zeman da bunu kabul etti. Garanti edebilirim ki, hiçbir Çek Ukrayna'da Ruslar ile savaşması nedeniyle ceza almayacak" demişti. - PRAG

YORUMLAR
500
Çekya, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların 'soykırım' olduğunu kabul etti Çekya, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların 'soykırım' olduğunu kabul etti Son dakika haberi: Ukrayna: Rusya, doğudaki saldırılarını sürdürüyor Son dakika haberi: Ukrayna: Rusya, doğudaki saldırılarını sürdürüyor

Başbakan, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekya, 103 vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına izin verdi - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 23:56:29. #1.12#
SON DAKİKA: Çekya, 103 vatandaşının Ukrayna ordusuna katılmasına izin verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement