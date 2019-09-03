Çekya Başbakanı Babis : "Enerji konusunda ve savunma sanayisinde büyük bir işbirliği potansiyeli...
4 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:41 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
"Enerji konusunda ve savunma sanayisinde büyük bir işbirliği potansiyeli görüyoruz"
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