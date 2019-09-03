Son Dakika Haberleri: Çekya Başbakanı Babis : "Enerji konusunda ve savunma sanayisinde büyük bir işbirliği potansiyeli...
Son Dakika Güncel Haber

Çekya Başbakanı Babis : "Enerji konusunda ve savunma sanayisinde büyük bir işbirliği potansiyeli...

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

"Enerji konusunda ve savunma sanayisinde büyük bir işbirliği potansiyeli görüyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: Türkiye'de 450 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu
Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması: Hedefimiz Cenevre'den önce bazı adımların atılması Netflix Türkiye'den çekilme iddialarına ilişkin yeni bir açıklama daha geldi Çekya Başbakanı Andrej Babis, gözlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden alamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:31:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekya Başbakanı Babis : "Enerji konusunda ve savunma sanayisinde büyük bir işbirliği potansiyeli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]