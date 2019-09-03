Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para...
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Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:12 Kaynak: AA
Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor."
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