Son Dakika Haberleri: Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para...
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Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para...

5 saat önce

Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor.

Çekya Başbakanı Babis:

Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor."

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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