Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (5)

Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor."