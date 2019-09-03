Çekya Başbakanı Babis : "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para...
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:50 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (5)
Çekya Başbakanı Babis: "(Güvenli Bölge) Erdoğan'ın çözüm önerisi çok iyi. Türkiye bize para gönderilsin değil, burada okullar evler yapılsın diyor."
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