Son Dakika Haberleri: Çekya Başbakanı Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturması 'derinleşecek'
Son Dakika Dünya Çekya Başbakanı Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturması 'derinleşecek' - Son Dakika Dünya

Çekya Başbakanı Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturması 'derinleşecek'

6 saat önce

Çekya başsavcılığı 4 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkenin başbakanı Andrej Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının derinleştirilerek devam edeceğini duyurdu.

Çekya Başbakanı Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturması 'derinleşecek', System.String[]

Çekya Başbakanı Andrej Babis'in AB fonlarından 2 milyon euroyu usulsüz şekilde kullanması iddialarıyla ilgili açılan yolsuzluk soruşturmasının devam edeceği açıklandı.


Çekya başsavcılığı 4 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkenin Başbakanı Andrej Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının derinleştirilerek devam edeceğini duyurdu. Avrupa Birliği (AB) fonlarının usulsüz kullanımına yönelik daha önce kapatılma kararı verilen soruşturma bu şekilde yeniden açılmış oldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Başsavcı, Çarşamba, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolu, bakım çalışmaları için kapatılacak
Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Uludağ'da kayıp 2 dağcı hakkında AKUT'tan bilgilendirme Başsavcılık'tan Demirtaş açıklaması: Hastaneye gitmek istemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:41:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekya Başbakanı Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturması 'derinleşecek'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]