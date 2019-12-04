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Çekya Başbakanı Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturması 'derinleşecek'
6 saat önce
Çekya başsavcılığı 4 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkenin başbakanı Andrej Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının derinleştirilerek devam edeceğini duyurdu.
Çekya Başbakanı Andrej Babis'in AB fonlarından 2 milyon euroyu usulsüz şekilde kullanması iddialarıyla ilgili açılan yolsuzluk soruşturmasının devam edeceği açıklandı.
Çekya başsavcılığı 4 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkenin Başbakanı Andrej Babis hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının derinleştirilerek devam edeceğini duyurdu. Avrupa Birliği (AB) fonlarının usulsüz kullanımına yönelik daha önce kapatılma kararı verilen soruşturma bu şekilde yeniden açılmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:13
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