Çekya: Beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen kadın doğum yaptı
7 saat önce
Çekya’da beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen bir kadın, doğum yaparak, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Çekya'nın Brno kentinde beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen bir kadın, doğum yaparak, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Brno Üniversite Hastanesi'ndeki doğum, beyin ölümü sonrası sonuçlandırılan hamilelikler arasında en uzun süreli olmasıyla da Çekya tıp tarihine geçti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:23
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