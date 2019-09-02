Son Dakika Haberleri: Çekya: Beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen kadın doğum yaptı
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Çekya: Beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen kadın doğum yaptı

7 saat önce

Çekya’da beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen bir kadın, doğum yaparak, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Çekya: Beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen kadın doğum yaptı, System.String[]

Çekya'nın Brno kentinde beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen bir kadın, doğum yaparak, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.


Brno Üniversite Hastanesi'ndeki doğum, beyin ölümü sonrası sonuçlandırılan hamilelikler arasında en uzun süreli olmasıyla da Çekya tıp tarihine geçti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:23 
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