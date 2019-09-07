Son Dakika Haberleri: Çekya, Brezilya engelini geçti ve çeyrek finale büyük bir adım attı!
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Çekya, Brezilya engelini geçti ve çeyrek finale büyük bir adım attı!

38 dakika önce

Salon: Shenzen Bay Spor MerkeziHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Andris Aunkrogers (Letonya)Brezilya: Garcia 7, Luz 6, Varejao 2, Benite 12, Caboclo 5, Barbosa 11, Sousa 7, Huertas 11, Felicio 8, Louzada, Mateus 2Çekya: Satoransky 20, Kriz 6, Hruban 8,...

Çekya, Brezilya engelini geçti ve çeyrek finale büyük bir adım attı!, System.String[]

Salon: Shenzen Bay Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi


Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Andris Aunkrogers (Letonya)


Brezilya: Garcia 7, Luz 6, Varejao 2, Benite 12, Caboclo 5, Barbosa 11, Sousa 7, Huertas 11, Felicio 8, Louzada, Mateus 2


Çekya: Satoransky 20, Kriz 6, Hruban 8, Bohacik 12, Balvin 15, Pumprla 5, Sirina 2, Palyza, Vyoral, Schilb 6, Auda 14, Peterka 5


1. Periyot: 16-20


Devre: 32-45


3. Periyot: 46-65



Türkiye'yi saf dışı bırakarak 2. tura yükselen Çekya, turnuvada üçüncü galibiyetini aldı ve çeyrek final şansını güçlendirdi.


Brezilya ise Dünya Kupası'ndaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Brezilya, Letonya, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:40 
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