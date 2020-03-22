Çekya, Çin'in İtalya'ya gönderdiği maske ve sağlık malzemelerine 'bilmeden' el koydu

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen iki ülke, Çin ve İtalya'nın yardımlaşmasının arasına Çekya girdi.



İddialara göre Çin'in İtalya'ya yolladığı binlerce yüz maskesi ve solunum cihazlarına Çek polisi 'bilerek' el koydu.