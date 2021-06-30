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Çekya, Covid-19 mutasyonları nedeni ile Rusya ve Tunus'a seyahatleri askıya aldı - Son Dakika

Çekya, Covid-19 mutasyonları nedeni ile Rusya ve Tunus'a seyahatleri askıya aldı

30.06.2021 08:47
Çekya, Covid-19 mutasyonları nedeni ile Rusya ve Tunus'a seyahatleri askıya aldı, System.String[]

Çekya Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un mutasyonları nedeni ile acil veya önceden bildirilen seyahatler dışında perşembe gününden itibaren Rusya'ya ve önümüzdeki haftadan itibaren ise Tunus'a seyahatleri askıya aldı.

Çekya Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un mutasyonları nedeni ile acil veya önceden bildirilen seyahatler dışında perşembe gününden itibaren Rusya'ya ve önümüzdeki haftadan itibaren ise Tunus'a seyahatleri askıya aldı.

Çekya, Covid-19'un mutasyonlarının yayılmasını engellemek amacıyla Rusya ve Tunus'a seyahat kısıtlaması getirdi. Çekya Sağlık Bakanlığı, acil veya önceden bildirilen seyahatler dışında perşembe gününden itibaren Rusya'ya ve önümüzdeki haftadan itibaren ise Tunus'a seyahatlerin durdurulduğunu aktararak, Rusya ve Tunus'un Temmuz ayı sonuna kadar korona virüs enfeksiyonu açısından aşırı risk altındaki ülkeler arasında yer alacağını ifade etti. Alınan kararın 31 Temmuz'da yeniden gözden geçirileceği bildirildi.

Söz konusu ülkelere uygulanacak olan seyahat yasağından ise, sadece bu ülkelerin vatandaşları ile ertelenemeyecek ve Çekya Dışişleri Bakanlığına önceden bildirilmiş seyahatler muaf tutulacak.

RUSYA VE TUNUS'DA VAKALAR ARTIYOR

Çekya Sağlık Bakanlığı, Rusya'da özellikle Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonunun yayılması nedeniyle Haziran ayında enfekte sayısındaki artışta önemli bir hızlanma kaydedildiğini belirtti. Bakanlık, Tunus'ta ise vaka sayısının mayıs ayından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını ve son haftalarda testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 30'a ulaştığını ifade etti.

MISIR'A DA SEYAHAT YASAĞI GELEBİLİR

Çekya'da hükümet, perşembe günü yapılacak olağanüstü toplantıda Mısır'ı aşırı enfeksiyon riski taşıyan ülkeler listesine dahil edip etmeyeceğine karar verecek. Mısır aynı zamanda Çek turistlerin de favori destinasyonlarından birisi konumunda bulunuyor.

Seyahat acentesi Invia'nın Sözcüsü Andrey Reznickova, bu kararların turizmcileri zorda bırakacağını belirterek, çok sayıda müşterinin temmuz ayı için Tunus'a tur satın aldığını aktardı. Reznickova, kararın ardından yolculara ya destinasyon değişikliği ya da para iadesi önereceklerini açıkladı.

(Özgür Öztürk/İHA)

Çekya, Covid-19 mutasyonları nedeni ile Rusya ve Tunus'a seyahatleri askıya aldı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Rusya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya, Covid-19 mutasyonları nedeni ile Rusya ve Tunus'a seyahatleri askıya aldı - Son Dakika


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