Son Dakika Haberleri: Çekya Cumhurbaşkanı'nın Asılsız İddiaları İftira Sahibinin Acizliğini Gösteriyor"

Çekya Cumhurbaşkanı'nın Asılsız İddiaları İftira Sahibinin Acizliğini Gösteriyor"

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın Türkiye aleyhindeki ifadelerini sürdürmesine tepki göstererek, "DEAŞ'la mücadelede en ön safta yer almış, askerini doğrudan sahaya sürmüş, şehitler vermiş bir ülkeye yöneltilen bu tür asılsız iddialar aslında...

Çekya Cumhurbaşkanı'nın Asılsız İddiaları İftira Sahibinin Acizliğini Gösteriyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın Türkiye aleyhindeki ifadelerini sürdürmesine tepki göstererek, "DEAŞ'la mücadelede en ön safta yer almış, askerini doğrudan sahaya sürmüş, şehitler vermiş bir ülkeye yöneltilen bu tür asılsız iddialar aslında iftira sahibinin acizliğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Zeman'ın Türkiye aleyhindeki ifadelerini sürdürmesi üzerine yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

Zeman'ın, Türkiye'yi hedef almaya devam eden, yalan ve iftira dolu beyanlarını sürdürdüğünün esefle görüldüğünü belirten Aksoy, "Bu gerçek dışı beyanların, yalnızca bilgi eksikliğine ve sığ bir bakış açısına dayandırılamayacağı aşikardır." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu mesnetsiz iftiraların ısrarla sürdürülmesi art niyetli bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu durum, adı geçenin işgal ettiği makamın ağırlığına yakışmadığı gibi, temsil ettiği dost Çek halkı açısından da talihsiz bir tablo oluşturmaktadır. DEAŞ'la mücadelede en ön safta yer almış, askerini doğrudan sahaya sürmüş, şehitler vermiş bir ülkeye yöneltilen bu tür asılsız iddialar aslında iftira sahibinin acizliğini göstermektedir. Bu mücadelenin ön saflarında yer alamayanların uzaktan iftira atarak ve ahkam keserek ülkemizi hedef almaları ise utanç vericidir."

Aksoy, terör örgütü DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren Türkiye'yi akıl ve izan yoksunu açıklamalarla karalamaya çalışmaya kimsenin gücü yetmeyeceğinin altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:42 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Cumhurbaşkanı, Güncel
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