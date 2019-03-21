Çekya Cumhurbaşkanı'nın İfadelerini Şiddetle Kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, "Zeman'ın katıldığı bir panelde ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) ilişkin sarf ettiği gerçek dışı, yalan ve iftira dolu açıklamaları kabul etmiyor...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki göstererek, "Zeman'ın katıldığı bir panelde ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) ilişkin sarf ettiği gerçek dışı, yalan ve iftira dolu açıklamaları kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.



Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Zeman'ın 19 Mart'ta katıldığı bir panelde Türkiye aleyhindeki sözleri hakkında yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.



Sözcü Aksoy, "Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın katıldığı bir panelde ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ilişkin sarf ettiği gerçek dışı, yalan ve iftira dolu açıklamaları kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Sorumlu olması beklenen bir devlet başkanının, asılsız olduğunu bile bile bu tür ithamlarda bulunması ayrıca ibret vericidir." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin bir taraftan farklı terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesini sürdürürken diğer taraftan Avrupa'nın güvenliğine de katkıda bulunduğunun altını çizen Aksoy, Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapmak suretiyle emsal alınması gereken bir insanlık dersi verdiğini kaydetti.



Aksoy, "Ülkemiz, Fırat Kalkanı operasyonu ve öncesinde Koalisyonla yaptığı operasyonlarla yaklaşık 4 bin DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirmiştir. Böylece terör örgütüne en fazla zayiatı verdiren ülke olmuştur." ifadelerini kullandı.



Sözcü Aksoy, özellikle Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin yükselişte olduğu bir dönemde, ülkelerinin en üst düzey makamlarını işgal edenlere düşen sorumluluğun, kamuoyunu mesnetsiz iftira ve ithamlarla yanıltmak yerine objektif bilgi ve gerçekler temelinde yönlendirmek olduğuna işaret ederek, "Bu iftiraların Çekya ile geleneksel dostluk ve müttefiklik ilişkilerimizle bağdaşmadığı da açıktır." değerlendirmesini yaptı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Girit'te Denizaltında Türk Bayrağının Açılması, Yunanistan'ı Kızdırdı

Emine Erdoğan, Eşine Hediye Edilen Aslanları Gördü

Türkiye Tarihinde Bir İlk! Diyarbakır'da 3 Bin 500 Metre Derinlikten Petrol Çıkarıldı

Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak