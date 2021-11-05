Üye Girişi
Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, seçimlerin galibi Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendirecek - Son Dakika

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, seçimlerin galibi Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendirecek

05.11.2021 16:29
Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, seçimlerin galibi Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendirecek

Çekya'da uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Cumhurbaşkanı Milos Zeman, ekimde yapılan seçimlerin galibi muhalefet ittifakı Spolu'nun (Birlikte) başbakan adayı Petr Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendireceğini açıkladı.

Çekya'da uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Cumhurbaşkanı Milos Zeman, ekimde yapılan seçimlerin galibi muhalefet ittifakı Spolu'nun (Birlikte) başbakan adayı Petr Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendireceğini açıkladı.

Yoğun bakım ünitesinden dün normal servise alınan Zeman, Frekvence 1 radyosuna telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) Genel Başkanı ve geçici Başbakan Andrej Babis'e hükümeti kurması için teklifinde bulunduğunu ancak Babis'in bunu kabul etmediğini belirten Zeman, hükümetin en hızlı şekilde kurulması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Zeman, Babis'le mevcut hükümetin görevinin sona ermesine ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı'nın başbakan adayı Fiala ile yarın çevrimiçi bir görüşme yapacağını açıkladı.

Zeman'ın hastaneye kaldırılması

Ülkede 8-9 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçim sonrasında sağlık durumu ağırlaşan Zeman, Prag'daki askeri hastanenin yoğun bakımına yatırılmış, tedavi süreci uzayan Cumhurbaşkanı'na ilişkin hastanenin başhekimi sağlık durumunun görevini yapmaya elverişli olmadığını rapor etmişti.

Bunun üzerine iki meclisli ülkenin senato kanadına bağlı Anayasa Komisyonu, Cumhurbaşkanı Zeman'ın yetkilerinin kaldırılmasının hem senatoda hem de parlamentoda görüşülmesini kararlaştırmıştı.

Babis'e karşı muhalefetteki 3 partinin kurduğu Spolu İttifakı, oyların yüzde 27,75'ni alarak seçimleri birinci sırada tamamlamıştı.

cumhurbaşkanı, Muhalefet, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, seçimlerin galibi Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendirecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ı derinden sallayacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar var 16:58 Beşiktaş'ı derinden sallayacak iddia! Sergen Yalçın'dan rahatsız olanlar var Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım 16:36 Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak 16:20 Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak
CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti 16:08 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor 15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi 13:10 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:01 Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı
16:40 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz
16:36 Mert Hakan ve Alex'ten duygusal paylaşım
16:30 "Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor
16:20 Ahmet Misbah Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası Film festivali Türkiye'nin en büyük kültür-sanat organizasyonu olacak
16:19 Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor
16:07 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terketti
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
15:38 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
Meteoroloji uyardı: 8 ilde Meteoroloji uyardı: 8 ilde "Sarı" kodlu sis uyarısı         
17:01
Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz         
16:41
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor         
16:20
ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi         
15:56
Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi         
15:30
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 17:08:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çekya Cumhurbaşkanı Zeman, seçimlerin galibi Fiala'yı hükümeti kurmakla görevlendirecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement