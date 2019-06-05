Son Dakika Haberleri: Çekya'da 1989 Kadife Devrimi'nden bu yana en büyük protesto gösterisi
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Çekya'da 1989 Kadife Devrimi'nden bu yana en büyük protesto gösterisi

1 saat önce

Çekya komünizm sonrası dönemde yaşanan en büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Başkent Prag'da yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı gösteride yolsuzlukla suçlanan Başbakan Andrej Babis'in istifası istendi.

Çekya'da 1989 Kadife Devrimi'nden bu yana en büyük protesto gösterisi, System.String[]
Çekya komünizm sonrası dönemde yaşanan en büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Başkent Prag'da yaklaşık 120 bin kişinin katıldığı gösteride yolsuzlukla suçlanan Başbakan Andrej Babis'in istifası istendi.

Başkent Prag'da sokağa inen yaklaşık 120 bin kişi Avrupa Birliği (AB) fonlarında usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle Babis'i istifaya davet etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:53 
Dünya
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