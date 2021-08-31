Çekya'da 2021 Prag Dondurma Festivali düzenlendi - Son Dakika

- Çekya'da 2021 Prag Dondurma Festivali düzenlendi

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen 2021 Prag Dondurma Festivali, dondurma severleri bir araya getirdi.

Çekya'nın başkenti Prag'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen 2021 Prag Dondurma Festivali, dondurma severlere ziyafet dolu anlar yaşattı. İlk kez 2015'te gerçekleştirilen ve an itibarıyla kendi türündeki festivaller arasında Orta Avrupa'nın en büyüğü olan festivalde ziyaretçiler, böcekli dondurmanın yanı sıra birçok tür ve aromalara sahip dondurmaları da tatma şansı buldu.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Prag Dondurma Festivali'ni, Prag'ın yanı sıra Çekya'nın dört bir yanından ve hatta Slovakya, Polonya ve Avusturya gibi ülkelerden gelen 50 binden fazla kişi ziyaret etmişti.