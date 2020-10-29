Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması - Son Dakika

Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'den 25'in üzerinde tanınmış isim ve sanatçının katılımıyla Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan dijital yayınla kutlandı.

Aralarında Prof. Dr. Hikmet Barutçugil, Behzat Uygur, Yonca Evcimik, Yavuz Bingöl, Seda Sayan gibi sanatçıların yanı sıra Acun Ilıcalı, Rüştü Reçber, Şahin Özer gibi kamuoyunun yakından tanıdığı 25 kişi video mesaj yoluyla başta Çekya olmak üzere, yurt dışında yaşayan Türklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Sanatçıların çeşitli eserler seslendirdiği programda Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Cemiloğlu da paylaştığı mesajda Türk halkının bayramını kutladı.

"Türkiye büyük bir umut ve ilham kaynağıdır"

Cemiloğlu, "Türk vatandaşı olmayan diğer Türki halklara mensup olanların da bayramını memnuniyetle kutluyorum çünkü onlar için de Türkiye Cumhuriyeti büyük bir umut ve ilham kaynağıdır." dedi.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden gerçekleştirilen yayında konuşan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya'daki tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı şehitlerini rahmet ve minnetle yad etti.

Bağış, Çekya'da salgının ikinci dalgasının ciddi oranda etkili olması nedeniyle bu yıl Türkiye için çok önemli olan bu bayramı arzu edilen şekilde kutlayamamanın verdiği üzüntüyü dile getirdi.

"Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir"

Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmanın Türkiye ve bölgesi için önemine işaret eden Bağış, şunları söyledi:

"Cumhuriyet, zengin çeşitliliğimize rağmen hepimizin ortak değeri, ortak kazanımı ve yarınlarımızın en önemli teminatıdır. Cumhuriyetimizi korumak, ülkemizi hedef alarak karalamak isteyen çevrelere karşı özellikle gurbette yürek yüreğe hep birlikte mücadele vermek hepimizin görevidir."

Bağış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da her vesile ile vurguladıkları gibi Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazır olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Bağış, programa gönderdikleri video mesajlarla katkı sağlayan herkese teşekkür etti.