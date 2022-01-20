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Son dakika haberleri | Çekya'da 36 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çekya'da 36 aracın karıştığı zincirleme kaza

20.01.2022 17:43
Son dakika haberleri | Çekya'da 36 aracın karıştığı zincirleme kaza

Bir son dakika haberine göre Çekya'da D5 otoyolunda şiddetli kar yağışının ardından 36 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çekya'da D5 otoyolunda şiddetli kar yağışının ardından 36 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çekya'nın Beroun bölgesindeki Zebrak köyü yakınlarında D5 otoyolunda 36 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından D5 otoyolunun trafiğe kapatıldığı bildirilirken, olay yerine gelen Orta Bohemya Bölgesi Kurtarma Ekipleri, kazada 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Kazada yaralananların helikopter ve ambulanslarla hastanelere sevk edilmesinin ardından kurtarma ekipleri başka yaralananların da olabileceği ihtimaline karşı "travma planı"nın devreye sokulduğu ifade edildi. Yetkililer, 22 araba ve 14 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasının aniden bastıran kar fırtınasının ardından gerçekleştiğini düşündüklerini belirtti.

YARALILAR HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Orta Bohemya Kurtarma Servisi Sözcüsü Petra Homolova yaptığı açıklamada, "Olayda yaralanan 6 kişinin 2'sini helikopter ile Prag'daki Motol hastanesine gönderdik. Diğer 3 yaralıyı ise ambulansla Horovice hastanesine gönderdik. Bir yaralıyı ise olayda yerinde tedavi ettik. Kaza bölgesinde herhangi olumsuz bir durum için alarm halinde bekliyoruz" dedi.

Polis Sözcüsü Vlasta Suchankova ise yaptığı açıklamada, olay yerini izlemek için droneların kullanıldığını belirtirken, "Olayın nasıl olduğunu yapacağımız incelemeler sonrasında öğreneceğiz. Şuan için elimizde bir bilgi bulunmuyor. Sanırım bu kaza Orta Bohemya Bölgesi'nde aniden başlayan kar fırtınası nedeniyle yaşandı" dedi.

Polis, zincirleme kaza nedeniyle kapanan otoyolda bekleyen diğer araçları 37 numaralı çıkışa yönlendirirken, otoyolun Prag istikametinin ise uzun süre kapalı kalacağını bildirdi.

(Özgür Öztürk/ İHA)

Son dakika haberleri | Çekya'da 36 aracın karıştığı zincirleme kaza
Son dakika haberleri | Çekya'da 36 aracın karıştığı zincirleme kaza
Son dakika haberleri | Çekya'da 36 aracın karıştığı zincirleme kaza
Son dakika haberleri | Çekya'da 36 aracın karıştığı zincirleme kaza
Son dakika haberleri | Çekya'da 36 aracın karıştığı zincirleme kaza
Son dakika haberleri | Çekya'da 36 aracın karıştığı zincirleme kaza

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Zincirleme Trafik Kazası, Prag, Kaza, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çekya'da 36 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika


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