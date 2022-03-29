Çekya'da akaryakıt fiyatlarında rekor artış - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya'da akaryakıt fiyatlarında rekor artış

29.03.2022 09:27

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Çekya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Çekya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Çekya'da da akaryakıt zamlandı. Saldırılar başlamadan önce 37,48 kron (yaklaşık 1,52 euro) olan benzinin litre fiyatı 44,50 krona (yaklaşık 1,80 euro) yükseldi. Savaş öncesinde ortalama 35,77 kron (yaklaşık 1,45 euro) olan dizel yakıt fiyatı da artarak 46,21 kron (yaklaşık 1,87 euro) oldu. Ülkede, akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması sürücüleri ucuz akaryakıt satan istasyonlara yönlendirirken, istasyonların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ucuz akaryakıt için sırada bekleyen Frantisek Mara yaptığı açıklamada, "Burada sıra bekliyorum çünkü en ucuz benzini buradan alıyorum ve böylece daha fazla sürüş yapabiliyorum. Yüksek fiyatlar dünyadaki politik sorunlardan kaynaklı. Devam ettikçe fiyatlar da artacak. Bittiğinde ise fiyatların düşeceğini düşünüyorum" dedi.

Uzmanlar akaryakıt fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirtirken ekonomi uzmanı Boris Tomciak, "Akaryakıt fiyatları önümüzdeki hafta daha da yükselecek. Bunun nedeni dünya petrol fiyatlarındaki keskin artış" dedi. Trinity Bank baş ekonomisti Lukas Kovanda ise "Fiyatlar artmaya devam edecek. Ukrayna'daki saldırılar petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Henüz en yüksek seviyeye ulaşmadık" ifadelerini kullandı.

(Özgür Öztürk/ İHA)

Çekya'da akaryakıt fiyatlarında rekor artış
Çekya'da akaryakıt fiyatlarında rekor artış
Çekya'da akaryakıt fiyatlarında rekor artış

YORUMLAR
500
Savaş hattından feci görüntüler! Ukrayna ordusu, esir Rus askerleri öldüresiye dövüp ayaklarından vuruyor Savaş hattından feci görüntüler! Ukrayna ordusu, esir Rus askerleri öldüresiye dövüp ayaklarından vuruyor Almanya'da 'Z' harfini sembol olarak kullananlara hapis cezası verilebilecek Almanya'da 'Z' harfini sembol olarak kullananlara hapis cezası verilebilecek

Akaryakıt, Ukrayna, Savaş, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya'da akaryakıt fiyatlarında rekor artış - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Kağıt toplayıcıları birbirine girdi: Şah damarı kesilen toplayıcı hayatını kaybetti
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:43 Meksika'da marketin üzerine küçük uçak düştü!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:06:54. #1.13#
SON DAKİKA: Çekya'da akaryakıt fiyatlarında rekor artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement