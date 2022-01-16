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Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu - Son Dakika

Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu

16.01.2022 20:21

Çekya'nın başkenti Prag'da lüks bir saat mağazasına gelen soyguncular, balyozlarla saatlerin bulunduğu bölmelerin camlarını kırarak saatleri çaldı.

Çekya'nın başkenti Prag'da lüks bir saat mağazasına gelen soyguncular, balyozlarla saatlerin bulunduğu bölmelerin camlarını kırarak saatleri çaldı. Hırsızlar, yaklaşık 820 bin euro değerinde saatle kayıplara karıştı.

Prag'daki Siroka Caddesi üzerinde bulunan lüks saatler satan bir mağaza dün akşam 3 hırsız tarafından soyuldu. Aksiyon filmlerini aratmayan soygun sırasında hırsızlar, ellerindeki balyozlarla saatlerin bulunduğu bölmelerin camlarını kırarak yaklaşık 20 milyon kron (yaklaşık 820 bin euro) değerindeki 75 saati çalarak kayıplara karıştı. Soygun sonrasında ifadelerine başvurulan mağaza çalışanları, soyguncuların yabancı bir dil konuştuklarını ve en az ikisinin silahlı olduğunu belirtti. Prag polisinin yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerine göre mağazaya giren soygunculardan birinin mağaza çalışanlarını silahıyla etkisiz hale getirdiği ve yere yatmaya zorladığı, daha sonrasında ise kapıda nöbet tuttuğu görüldü. Soygunun ardından hırsızların elektrikli scooterlarla mağazadan uzaklaştığı ve scooterların daha sonra mağazanın yakınlarındaki bir sokakta terk edilmiş halde bulunduğu ifade edildi.

POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ

Polis Sözcüsü Richard Hrdina yaptığı açıklamada, "Prag'ın Siroka Caddesi'ndeki lüks saat mağazasında gerçekleşen soygunda milyonlarca kron değerinde saat çalındı. Elde edilen görüntülerden soyguncuların maskeli oldukları, ikisinin şapkalı, diğerinin ise motosiklet kaskı taktığı görülüyor. Konu ile ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Görüntüleri paylaştık. Eğer birini dahi tanıyorsanız lütfen bizi arayın. Soyguncuları en hızlı şekilde yakalayıp hak ettikleri cezaları almaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

AYNI SAAT MAĞAZASI 2016 YILINDA DA SOYULMUŞTU

Söz konusu saat mağazası, 2016 yılında da soyulmuş ve 16,5 milyon kron (yaklaşık 660 bin euro) değerinde saat çalınmıştı. 2012 yılında ise yine aynı caddede bulunan bir başka saatçi soyulmuştu. Polis kayıtlarına göre Siroka Caddesi'nin de içinde bulunduğu Josefov bölgesinde 2012 yılından bu yana toplam 6 lüks mağaza soygunu gerçekleşirken, Prag polisi diğer soygunların Sovyet ülkelerinden gelen Vyborg isimli bir çete tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

(Özgür Öztürk/İHA)

Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu
Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu
Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu
Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu

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Soygun, Polis, Prag, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya'da aksiyon filmlerini aratmayan saatçi soygunu - Son Dakika
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