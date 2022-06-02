Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü - Son Dakika
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Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü

02.06.2022 11:49

Çekya'nın başkenti Prag'da, dün 54 kişinin yaralandığı açıklanan Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında itfaiye ekipleri 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Çekya'nın başkenti Prag'da, dün 54 kişinin yaralandığı açıklanan Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında itfaiye ekipleri 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Çekya'nın başkenti Prag'ın Roztoky semtinde bulunan ve Alzheimer hastalarının konakladığı huzurevinde dün akşam bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında, huzurevinde bulunan 56 hastanın 54'ü yaralandığı açıklanmıştı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri binada yangın söndürme çalışmalarını devam ettirdiği için olay yerinde bulunan müfettişler henüz inceleme başlatamadı. Yetkililer, binadaki hasarın yaklaşık 70 milyon kron (yaklaşık 2,8 milyon euro) olduğunu bildirdi.

Prag Acil Servis Sözcüsü Monika Novakova dün yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde aldığımız ihbar üzerine olay yerine geldik. 20.30'da 56 hastayı itfaiyenin gelmesinden önce binadan tahliye ettik. Toplam 54 kişi yaralandı. İki kişinin durumu kritik, 1 kişi orta derecede yaralandı ve 51 hasta hafif yaralandı. Yaşlılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldüler" sözlerini kullanmıştı. Prag İtfaiyesi Sözcüsü Tereza Sykora Fliegerova ise "Bina yangından tamamen etkilendi, hastaların tahliyesi tamamlandı. Bina artık kullanılabilir durumda değil" ifadelerini kullanmıştı.

Prag'ın Roztoky semtindeki huzurevi 60 yatak kapasitesine sahiptir. Özel yönetime sahip huzurevinde uzun süreli konaklamanın yanı sıra, günübirlik hastane hizmeti de verilmektedir.

(Özgür Öztürk-İHA)

Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Çekya'da Alzheimer hastalarının bulunduğu huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü

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Kaynak: İHA

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