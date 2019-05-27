Son Dakika Haberleri: Çekya'da AP seçimlerini ANO partisi kazandı

Çekya'da AP seçimlerini ANO partisi kazandı

7 dakika önce

Çekya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) kazandı.

Çekya'da AP seçimlerini ANO partisi kazandı, System.String[]
Çekya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) kazandı.
Çekya İstatistik Kurumunun paylaştığı sonuçlara göre, Başbakan Andrej Babiş'in başında bulunduğu ANO, oyların yüzde 21'ini alarak birinci parti oldu.
Yüzde 5 seçim barajının uygulandığı ülkede, Sivil Demokrat Parti (ODS) yüzde 14, Çekya Korsan Partisi yüzde 14, TOP 09 Partisi ve Bağımsız Şehirliler Partisi'nin (STAN) oluşturduğu koalisyon ise yüzde 11 oranında oy aldı.
Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) yüzde 9, Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL) yüzde 7, Komünist Parti ise yüzde 6 oy topladı.
AP'ye 21 milletvekili gönderme hakkı bulunan Çekya'da bu sonuçlara göre, ANO 6, ODS 4, Çekya Korsan Partisi 3, TOP 09 ve Bağımsız Şehirliler Partisi (STAN) koalisyonu 3, SPD 2, KDU-CSL 2 ve KSCM ise 1 sandalye kazandı.
Çekya'da, 2014 yılındaki AP seçimlerine katılım oranı yüzde 18 iken bu seçimlerde katılım yüzde 28 oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:41 Kaynak: AA
Avrupa, Güncel
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