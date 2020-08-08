- Çekya'da apartman yangını: 11 ölü - Son Dakika

- Çekya'da apartman yangını: 11 ölü

PRAG - Çekya'da 13 katlı bir apartmanda çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk, 11 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'nın doğusundaki Bohumin kasabasında 13 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Çıkan yangında 3'ü çocuk, 11 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, yangının apartmanın 11. katında çıktığını aktardı. İtfaiye ekipleri, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin cesedine yanan dairede ulaştıklarını, diğer 5 kişinin ise yangından kaçmak için binadan atladığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, çevredekiler yangının aile içinde çıkan tartışma nedeni ile çıktığını iddia etti. Görgü tanıklarından biri yaptığı açıklamada, "Tüm aile evde bulunduğu sırada çıkan tartışma neticesinde şahıslardan biri etrafa benzin dökerek evi ateşe verdi, pencerenin pervazında oturmuş vaziyette yanan insanlar gördüm. O manzaraya daha fazla bakamadım" dedi.