Son Dakika › Güncel › Çekya'da bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
Çekya'da bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı
6 saat önce
Çekya'nın Vejprty kasabasındaki bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Çekya'nın Vejprty kasabasındaki bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Çekya Radyosunun haberine göre, Almanya sınırında bulunan Vejprty kasabasındaki yaşlı bakımevinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.
Başbakan Andrej Babis'in beraberindeki heyetle, yangının yaşandığı kasabada incelemelerde bulunacağı belirtildi.
Olayın, ülke yakın tarihinde meydana gelen ikinci büyük yangın felaketi olduğu ifade ediliyor.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı Dünyanın kilitlendiği 11'li zirveden ilk fotoğraflar geldi Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti Son dakika: Libya Konferansı sona erdi! Merkel ve Guterres alınan kararları açıkladı