Çekya'da bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekya'da bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

Çekya'da bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı

6 saat önce

Çekya'nın Vejprty kasabasındaki bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Çekya'da bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı, System.String[]

Çekya'nın Vejprty kasabasındaki bakımevinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Çekya Radyosunun haberine göre, Almanya sınırında bulunan Vejprty kasabasındaki yaşlı bakımevinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Başbakan Andrej Babis'in beraberindeki heyetle, yangının yaşandığı kasabada incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Olayın, ülke yakın tarihinde meydana gelen ikinci büyük yangın felaketi olduğu ifade ediliyor.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı
Dünyanın kilitlendiği 11'li zirveden ilk fotoğraflar geldi Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti Son dakika: Libya Konferansı sona erdi! Merkel ve Guterres alınan kararları açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:48:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekya'da bakımevinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]