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Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti - Son Dakika

Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti

17.11.2021 22:08

Çekya'nın başkenti Prag'da yaklaşık 10 bin kişi, tarihi Staromestske Namesti Meydanı'nda bir araya gelerek hükümetin korona virüse karşı aldığı önlemlere tepki gösterdi.

Çekya'nın başkenti Prag'da yaklaşık 10 bin kişi, tarihi Staromestske Namesti Meydanı'nda bir araya gelerek hükümetin korona virüse karşı aldığı önlemlere tepki gösterdi.

Çekya'nın başkenti Prag'ın tarihi Staromestske Namesti Meydanında toplanan binlerce kişi korona virüs önlemlerini protesto etti. Çek polisine göre "Otevreme Cesko (Çekya'yı açacağız)" ve Chcipl PES hareketleri tarafından düzenlenen protestoya 10 bin kişi katıldı. Maske takma zorunluluğu olmak üzere tüm önlemlere karşı çıkan protestocular, maske kuralının yanı sıra sosyal mesafe kuralına da uymadı. Polis ise maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan protestocuları defalarca uyardı. Chcipl PES lideri Jakub Olbert protestoda yaptığı konuşmada, "Aramızda maskesiz ve yaşlı insanlar var. Bunu görmek gerçekten çok güzel. Ülkemizde bizim gibi düşünen çok insan var. Özgürlüklerimiz asla kısıtlanamaz" dedi.

"DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAYBEDİYORUZ"

Çekya Temsilciler Meclisi Milletvekili Zuzana Majerova Zahradnikova ise yaptığı açıklamada, "Bugün burada korona virüs önlemlerini protesto etmek için bulunuyoruz. Bugün demokrasi ve özgürlük günü. Salgın nedeniyle demokrasi ve özgürlüğümüzü kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

Protestoculardan Ondrej Louda da, "Buraya protestoda bulunmak için geldim. Toplum git gide aşılılar ve aşısızlar diye ayrılmaya başladı. Bu beni rahatsız ediyor. Sinema ve tiyatrolara giremiyoruz ve bu hiç doğru değil" şeklinde konuşarak korona virüs tedbirlerine tepki gösterdi.

ÇEKYA'DA SON 24 SAATTE VAKA SAYISINDA REKOR KIRILDI

Yaklaşık 10.8 milyon nüfuslu Çekya'da son 24 saatte tespit edilen 22 bin 479 korona virüs vakası sayısı ile salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 930 bin 214'e yükseldi. Son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybettiği Çekya'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 31 bin 709'a ulaştı.

(Özgür Öztürk/İHA)

Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti
Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti

Koronavirüs, Protesto, Polis, Prag, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya'da binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etti - Son Dakika


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