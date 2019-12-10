Son Dakika Haberleri: Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü
Son Dakika Güncel Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü - Son Dakika

Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü

6 saat önce

Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü.

Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü, System.String[]

Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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