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Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü
6 saat önce
Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Çekya'da bir hastanede yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü
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