Son Dakika Haberleri: Çekya'da Bir Kişi Bahçesinde Beslediği Aslan Tarafından Öldürüldü
BBC

Çekya'da Bir Kişi Bahçesinde Beslediği Aslan Tarafından Öldürüldü

38 dakika önce

Çekya'da evinin bahçesinde aslan besleyen Michal Prasek hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Çekya'da Bir Kişi Bahçesinde Beslediği Aslan Tarafından Öldürüldü, System.String[]
Çekya'da evinin bahçesinde aslan besleyen bir kişi hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Michal Prasek Çekya'nın doğusunda Zdechov köyündeki evinin bahçesindeki kafeslerde dokuz yaşında bir erkek aslan ve bir de dişi aslan besliyordu.

Prasek'in babası, oğlunun cesedini aslan kafesinde bulduğunu ve kafesin içeriden kitlenmiş olduğunu söyledi.

Olay yerine gelen polis ayrı kafeslerde tutulan aslanları vurarak öldürdü.

Polis sözcüsü yerel medyaya hayvanları öldürmelerinin "cesede ulaşabilmek için mutlaka gerekli olduğunu" söyledi.

34 yaşındaki Prasek erkek aslanı 2016 yılında, dişi aslanı da geçen yıl satın almış ve evinin arka bahçesinde yaptığı kafeslere koymuştu.

Prasek kafesler için imar izni olmadığı için yasadışı hayvan yetiştirme nedeniyle ceza almıştı.

Ancak Prasek yetkililerin evine girmesini engellediği için ihtilaf çıkmaza girmişti. Aslanı tasmayla gezdirirken trafik kazası

Çekya'da uygun tesislerin olmaması ve hayvanlara zulüm yapıldığına yönelik kanıt olmadığı için yetkililer hayvanları Prasek'ten almayı başaramadı.

Prasek geçen yıl dişi aslanı tasmayla gezdirdiği bir gün hayvana bir bisikletli çarpınca yerel medyada gündeme oturmuştu.

Olay yerine gelen polis çarpışmayı trafik kazası olarak kayıtlara geçirdi.

Zdechov belediye başkanı Tomas Koçurek "Bugünkü olay bu uzun süredir devam eden sorunun çözülmesine yardımcı olur" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:49 

Polis, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçelievler'de Vahşet: Seccadenin Üzerinde Boğmuşlar! Zihinsel Engelli Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Tutuklandı

Kızgın Koca, Hamile Eşine Cinsel İstismarda Bulunan Sapığı Palayla Doğradı Akrabasını 17 Kez Bıçaklayarak Öldüren B.k.'nin Annesi: Gönül İlişkimiz Vardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:27:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekya'da Bir Kişi Bahçesinde Beslediği Aslan Tarafından Öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]