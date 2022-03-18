Çekya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı - Son Dakika
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Çekya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

18.03.2022 21:22
Çekya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı

Çekya'nın başkenti Prag'ın doğusunda yer alan Pardubice'deki Türk Şehitliği Anıta çelenk bırakılması Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın konuşması Kur'an-ı Kerim tilaveti Şiir okunması PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'ın doğusunda yer alan Pardubice'deki Türk Şehitliğinde, 18 Mart...

Çekya'nın başkenti Prag'ın doğusunda yer alan Pardubice'deki Türk Şehitliği

Anıta çelenk bırakılması

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın konuşması

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Şiir okunması PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'ın doğusunda yer alan Pardubice'deki Türk Şehitliğinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Çek Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Bandosu tarafından iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başlayan programa, Çekya Genelkurmay Başkanlığı, Pardubice Belediyesi temsilcilerinin yanı sıra bu ülkeye yaşan Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, tarih boyunca vatanı için hiçbir tereddüt göstermeden canlarını feda eden tüm şehitlerin olduğu gibi 103 yıl önce, 1916 yılında Çanakkale'den gelerek Galiçya Cephesinde şehit düşen kahraman askerleri anmak üzere, Pardubice'deki Türk Şehitliğinde bir araya gelindiğini söyledi.

Bağış, "107. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi, milletimizin büyük imkansızlıklara rağmen, bağımsızlık, onur ve vatan uğruna yaptığı fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıkça vurguladığı gibi Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir." görüşünü paylaştı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında şehit olan Türk askerlerinin 1000'e yakınının Çekya'da toprağa verildiğini hatırlatan Bağış, bu ülkede medfun Türk şehitlerinin Çek halkının ebedi misafirleri konumunda olduğunu ifade etti.

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Çanakkale, Türkiye, Prag, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı - Son Dakika


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