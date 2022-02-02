Üye Girişi
Çekya'da Covid-19 tedbirleri hafifletildi - Son Dakika

Çekya'da Covid-19 tedbirleri hafifletildi

02.02.2022 19:12
Çekya'da Covid-19 tedbirleri hafifletildi

Çekya'da Yüksek İdare Mahkemesi, ülkede Covid-19 nedeniyle restoranlar, barlar ve otellere aşı olmamış ya da daha önce Covid-19 hastalığı geçirmemiş kişilerin girişini engelleyen uygulamayı kaldırdı.

Çekya'da Yüksek İdare Mahkemesi, ülkede Covid-19 nedeniyle restoranlar, barlar ve otellere aşı olmamış ya da daha önce Covid-19 hastalığı geçirmemiş kişilerin girişini engelleyen uygulamayı kaldırdı.

Çekya'da zorunlu aşılama kararnamesinin iptalinin ardından Covid-19 önemleri kapsamında tedbirler hafifletildi. Çekya Yüksek İdare Mahkemesi Daire Başkanı Petr Mikes düzenlediği basın toplantısında, Çekya'da 3 Ocak'ta yürürlüğe giren restoran, kafe, bar ve otel gibi yerlere aşı olmamış ya da daha önce Covid-19 hastalığı geçirmemiş kişilerin girişini engelleyen uygulamanın kaldırıldığını duyurdu.

"ALINACAK TEDBİRLER VATANDAŞLARI ASLA AŞILAMAYA ZORLAMAMALIDIR"

Mikes, "Bakanlık, restoran, kafe, bar ve otel gibi yerlerde dezenfektan kullanımı veya koltukların konumu gibi teknik bir önlem olmadığı sürece bu tür iş yerlerinin girişlerinde kısıtlamaya gidemez. Bu uygulamanın mevcut Covid-19 salgın yasası içerisinde hiçbir dayanağı yoktur. Bu durum için Sağlık Bakanlığına bir hafta süre veriyoruz. Eğer yasada değişikliğe gidilirse uygulama devam eder" dedi.

Mikey ayrıca, "Alınacak tedbirler vatandaşları asla aşılamaya zorlamamalıdır. Aşı olmamış fakat normal bir yaşam sürmek isteyen kişilerin haklarını kısıtlayarak onları aşıya zorlamış olursunuz ki bu yasalara aykırıdır" ifadelerini kullandı.

"YASADA EKSİKLİKLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek ise alınan yeni karara yönelik, "Konu ile ilgili çalışmalarımız var. Bu yasayı biz çıkartmadık ve eksik olduğunu biliyoruz. Yasadaki eksikleri tamamlamak için Meclise getirdik, fakat muhalefet değişiklikleri engellemek için elinden geleni yapıyor. Eğer bu yasayı değiştirebilmiş olsaydık bunların hiçbiri yaşanmayacaktı" dedi.

Çekya'da son 24 saatte 57 bin 195 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 100 bin 462'ye yükseldi. Ülkede ayrıca 213'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 2 bin 653 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği Çekya'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 281'e ulaştı.

(Özgür Öztürk/İHA)

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Ocak, Otel, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya'da Covid-19 tedbirleri hafifletildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:54 CHP'li belediye çalışanlarına hac için ücretli izin hakkı tanıdı!
18:33 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın nedeni ortaya çıktı
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 19:19:51. #1.12#
SON DAKİKA: Çekya'da Covid-19 tedbirleri hafifletildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement