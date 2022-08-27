Çekya'yı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 1 ölü - Son Dakika
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Çekya'yı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 1 ölü

27.08.2022 12:45
Çekya'yı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 1 ölü

Çekya'da dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle üzerine ağaç devrilen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hafif yaralandı.

Çekya'da dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle üzerine ağaç devrilen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hafif yaralandı.

Çekya'da dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtına tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri 165 olaya müdahale ettiklerini belirtirken, başkent Prag'da tramvay seferleri iptal edildi, çok sayıda ağaç ise fırtına sebebiyle devrildi.

Çekya'nın Liberec şehrinde yürüyüş yapan 1 kadın ve 1 erkeğin üzerine fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi sonucu erkek hayatını kaybetti, kadın ise hafif yaralandı. Liberec Bölgesel Kurtarma Servisi Sözcüsü Michael Georgiev yaptığı açıklamada, "Olay yerine geldiğimizde 1 erkeğin hayatını kaybetmiş olduğunu gördük. Kadın ise hafif yaralıydı. Kendisini Liberec Hastanesi'ne naklettik. Bilinci açıktı" dedi.

Alışveriş merkezinin çatısı çöktü

Şiddetli yağış nedeniyle Liberec şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısı çökerken, çatının çöktüğü bölümde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Liberec İtfaiye Sözcüsü Jakub Sucharda, "Çöken bölüm bir restoranın alçıpandan yapılma asma tavanıydı. Yukarıdan gelen yağmur suyunun yol bularak alçıpana ulaşması sonucu yumuşayan kısım çöktü. O sırada insanların olmaması büyük şans. Bölgede gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çekya Meteoroloji Enstitüsü ise yaptığı açıklamada, şiddetli yağış ve fırtınanın cumartesi günü geç saatlere kadar devam edeceğini belirterek, sel uyarısında bulundu. - PRAG

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekya'yı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekya'yı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 1 ölü - Son Dakika
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