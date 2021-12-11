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Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde

11.12.2021 12:08
Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde

Çekya'da yıllık tüketici enflasyonu, Kasım'da yüzde 6'yı görerek 2008'deki küresel ekonomik krizden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çekya'da yıllık tüketici enflasyonu, Kasım'da yüzde 6'yı görerek 2008'deki küresel ekonomik krizden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çekya'da İstatistik Ofisi (CZSO), Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerine açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttı. Bu rakam, 2008 yılındaki küresel mali krizden bu yana görülen en yüksek enflasyon seviyesi oldu. Enflasyon oranındaki artışa, Avrupa genelinde yükselen enerji fiyatlarının yanı sıra konut, ulaşım, alkollü içecekler, tütün mamulleri, gıda ve eğlence sektörü fiyatlarındaki artış neden oldu. Çekya'da ekim ayı enflasyonu ise yüzde 5,8'di.

Merkez Bankası'nın faiz artırımı işe yaramadı

Çekya'da uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın faiz artırımları enflasyonu düşürmeye yaramadı. Merkez Bankası en son beklenmedik bir şekilde faiz artırımına gitmiş ve 125 baz puan artışı ile faiz oranını son 24 yılın en yüksek oranı olan yüzde 25'e çıkartmıştı. Finans Uzmanı Tomas Volf, Çek Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmek yoluyla enflasyonu düşürme reçetesinin henüz işe yaramadığı söyledi. Volf, "Krediler daha pahalı hale geliyor, bu durum tüketici ve ipotek kredilerini kullanılamaz hale getirecek. Bu da tüketici talebini baltalamakla kalmayacak, aynı zamanda işletme kredilerinin ve kurumsal yatırım kredilerini de yavaşlatacak. Sonuçta bu durum, ekonomide bir yavaşlamaya yol açacaktır. Aynı anda yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarına sahibiz. Bu durum gerçek bir tehdit olabilir" dedi.

Gıda fiyatları daha pahalı hale geliyor

Çekya'da yiyecek ve alkolsüz içecekler pahalılaştı. Ekim ayına kıyasla en çok tereyağı ve patateste artış görüldü. Tereyağı yüzde 12,4, patates ise yüzde 8,1 oranında arttı. Sebzede yüzde 4,2'lik artış yaşanırken, peynirde yüzde 1,7, meyve fiyatlarında ise yüzde 1,6'lık artış görüldü. Tütün ürünlerinin fiyatında ise giyim ve ayakkabı fiyatlarında olduğu gibi yüzde 12'den fazla artış görüldü.

"Temel ihtiyaçlarımızı alamıyoruz"

Markette alışveriş yapan bir Çek, fiyatların yüksekliğinden şikayet ederek, "Her gün her şeyin fiyatı artıyor. Buna marketteki ürünler de dahil. En temel ihtiyaçlarımızı bile almakta zorlanıyoruz. Özel şeyler satın almak ise neredeyse imkansız" diye konuştu.

Akaryakıt fiyatları durdurulamıyor

Çekya'da akaryakıt fiyatları da her gün artıyor. Bu da direkt ulaşım maliyetlerine yansıyor. Uzmanlar yüksek enflasyonun akaryakıt, gıda gibi kalemlerle birlikte ulaşımdaki yüksek fiyatlardan da kaynaklandığını belirtiyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Tüketici Fiyat İstatistikleri Ofisi Başkanı Pavla Sediva, "Otomobil fiyatları yüzde 7,4 artarken, akaryakıt ve yağlar ise yüzde 32,8 arttı. Benzinin litresi Kasım ayında ortalama 37 korunaya (yaklaşık 23 TL) satılırken, bu fiyat Ekim 2012'den bu yana görülen en yüksek fiyattı" dedi.

Çekler, artan enerji fiyatları nedeniyle odun ve kömür stokluyor

Çekya'da artan enerji fiyatları nedeniyle ülkede birçok kişi ısınma ihtiyacını kömür ve odun ile karşılamaya yöneldi. Her ne kadar kömür ve odun fiyatları artsa da elektrik ve gaz fiyatlarından önemli ölçüde daha düşük seviyede seyrediyor. Isıtma sistemleri uzmanı Vladimir Stupavsky, Çek basınına yaptığı açıklamada, 13 kilowattlık bir ısı kaybı olan bir aile evinin odunla ısıtma maliyetinin elektrikten 3 kat daha düşük olabileceğini söyledi. Stupavsky'ye göre böyle bir hane elektrik için yılda 80 bin Çek Korunası (yaklaşık 49 bin TL) öderken, odun için yaklaşık 25 bin koruna (yaklaşık 15 bin TL) ve gaz için 60 bin koruna (yaklaşık 37 bin TL) ödeyecek.

Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde
Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde
Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde
Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde
Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde
Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde
Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde

Enflasyon, Enerji, Kasım, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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