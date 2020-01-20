Çekya'da engelli merkezinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
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Çekya'da engelli merkezinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı

6 saat önce

Çekya'da engelli merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Çekya'da engelli merkezinde yangın: 8 ölü, 30 yaralı, System.String[]

Çekya'da engelli merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çekya'nın Almanya sınırındaki Vejprty kentinde bulunan engelli merkezinde yangın çıktı. Yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Yangına müdahalede, Çekya itfaiyesinin yanı sıra, Alman itfaiye personelleri de görev aldı. Vejprty Belediye Başkanı Jitka Gavdunova, bu yangının kent için bir trajedi olduğunu ifade etti.


Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
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