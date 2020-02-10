Çekya'da fırtına nedeniyle 100 bin ev elektriksiz kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekya'da fırtına nedeniyle 100 bin ev elektriksiz kaldı - Son Dakika

Çekya'da fırtına nedeniyle 100 bin ev elektriksiz kaldı

6 saat önce

Çekya'da şiddetli fırtına, ülke genelinde yaklaşık 100 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı.

Çekya'da fırtına nedeniyle 100 bin ev elektriksiz kaldı, System.String[]

Çekya'da şiddetli fırtına, ülke genelinde yaklaşık 100 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, özellikle Çekya- Almanya sınır bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla 3 kişi yaralandı ve birçok bölgede ulaşım durdu.

Çekya'nın en büyük elektrik tedarikçisi Çekya Elektrik İşleri (CEZ) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli fırtına dolayısıyla ülkenin birçok bölgesinin elektriksiz kaldığı ve fırtınadan zarar gören yüksek gerilim hatlarındaki tamiratın devam ettiği belirtildi.

Fırtına dolayısıyla Prag'daki hayvanat bahçesinin de Pazartesi kapalı olacağı kaydedildi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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