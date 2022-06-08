Çekya'da gaz sızıntısı: 36 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çekya'da gaz sızıntısı: 36 kişi hastaneye kaldırıldı

08.06.2022 02:10
Çekya'da gaz sızıntısı: 36 kişi hastaneye kaldırıldı

Çekya'nın Jablonec Nad Nisou şehrinde akşam saatlerinde yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle solunum sorunları yaşayan 36 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çekya'nın Jablonec Nad Nisou şehrinde akşam saatlerinde yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle solunum sorunları yaşayan 36 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çevredeki evleri tahliye ederken sızan maddenin öğrenilebilmesi için kimyasal labaratuvar ekipleri olay yerine geldi.

Çekya'nın Liberec Bölgesine bağlı Jablonec Nad Nisou şehrinde akşam saatlerinde bir toplu konutta meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 2'si polis 10'u itafiyeci olmak üzere toplam 36 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine Prag Askeri Hastanesi'nden tam donanımlı bir helikopterin yanı sıra kimyasal labaratuvar ekipleri de geldi.

Olayla ilgili açıklama yapan Liberec acil yardım sözcüsü Michael Georgiev "Ekiplerimiz Jablonec Nad Nisou şehri Skelna caddesinde bulunan bir toplu konuttan gelen ihbar üzerine olay yerine geldi. Binadaki insanları tahliye ettik. Olay yerinde tedavi ettiğimiz insanlar oldu. Olaydan etkilenen 33 kişiyi çevredeki hastanelere gönderdik. Kimyasal ölçüm yapabilen mobil labaratuvarımız olay yerine geldi. Sızan maddenin ne olduğunu araştırıyoruz." dedi.

Polis ekipleri ise olay yerinin hala kapalı olduğunu, tehlikeli maddenin ne olduğunun öğrenilip sızıntı giderilene kadar da açılmayacağını belirterek, 2'si polis, 10'u itfaiyeci toplam 36 kişinin hastanelere gönderdiğini bildirdi. - PRAG

Çekya'da gaz sızıntısı: 36 kişi hastaneye kaldırıldı
Çekya'da gaz sızıntısı: 36 kişi hastaneye kaldırıldı
Çekya'da gaz sızıntısı: 36 kişi hastaneye kaldırıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekya'da gaz sızıntısı: 36 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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