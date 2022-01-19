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Çekya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor - Son Dakika

Çekya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

19.01.2022 14:22
Çekya'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

Çekya'da son 24 saatte 28 bin 469 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Çekya'da son 24 saatte 28 bin 469 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile salgınının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz haftaya kıyasla vaka sayısında yaklaşık 16 binlik artış görülen Çekya'da en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Son 24 saatte 28 bin 469 yeni korona virüs vakası tespit edilen ülkede, toplam vaka sayısı 2 milyon 652 bin 684'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 36 bin 937'ye ulaştı.

Çekya'da 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 950'ye yükseldi. Başkent Prag'da bin 819 vaka ile 100 bin kişide en yüksek seviyede vaka tespit edilirken, Vysocina bölgesinde ise 529 ile en düşük seviyede vaka kayıtlara geçti.

Çekya'da alınan yeni karar kapsamında pazartesi günü başlayan şirketlerde zorunlu test uygulaması ile ülke genelinde yapılan test sayılarında da artış görüldü. Dün Çekya'da 101 bin 324'ü PCR, 27 bin 138'i antijen olmak üzere toplam 128 bin 462 test yapıldı.

"BEKLENEN BİR ŞEKİLDE ARTIŞ VAR"

Uzmanlar, Çekya'nın Omicron mutasyonu ile yeni tanıştığını ve ocak sonunda günlük vaka sayılarının 50 binleri bulmasının beklendiğini, şubat ayı ortasında ise inişe geçeceğini ifade etti. Çekya Sağlık Bilgi ve İstatistik Enstitüsü (UZIS) Direktörü Ladislav Dusek yaptığı açıklamada, artışların Omicron mutasyonu kaynaklı olduğunu ve bu mutasyonun öncekilere göre daha az etkili olduğunu söyledi. Dusek, "Aşı olmuş kişiler bu mutasyon ile mücadele edebilir. Ayrıca hatırlatma dozu almış kişilerin bu mutasyona karşı yüzde 80 oranında korunacaklarını söyleyebilirim. Beklenen bir şekilde artış var. Aşı ile ilgili çarpıtmalar var. Covid-19'a yakalandıktan sonra aşı olanların da tekrar virüse yakalandığı söyleniyor. Burada bakılması gereken enfeksiyon değil, hastalığın hafif atlatılmış olmasıdır" dedi.

(Özgür Öztürk-İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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