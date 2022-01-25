Çekya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 30 binin üstüne çıktı - Son Dakika

Çekya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 30 bin 350'ye ulaşırken, ülkede salgının başladığı günden bu yana "en yüksek günlük vaka sayısının" kaydedildiği bildirildi.

Çekya Sağlık Bakanı Vlastimil Valek, salgına ilişkin yaptığı açıklamada, virüsün Omicron varyantının ülkede hızla yayılmaya devam ettiğini, geçen haftaya oranla vaka sayısının yüzde 50 arttığını söyledi.

Valek, son 24 saatte 30 bin 350'ye çıkan vaka sayısının, salgının başladığı günden bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu, Omicron varyantının kısa süre zarfında en yüksek seviyeye ulaştığını aktardı.

Artan vaka sayılarına rağmen hasta sayısı düşüşte

Bu arada artan vaka sayılarına rağmen yoğun bakım ve hastanede tedavi gören hasta sayılarında düşüş sürüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, önceki haftaya oranla hastanede tedavi gören hasta sayısında yüzde 7 oranında gerileme görülürken, yoğun bakım hasta sayısında ise üçte birlik bir düşüş kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 794 bin 245'e çıktığı Çekya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artarak 30 bin 350'ye ulaştı.

Avusturya'da yaklaşık 25 bin yeni vaka

Çekya gibi Avusturya'da da Omicronun etkisi sürüyor. Aşı zorunluluğunu içeren yasa tasarısının mecliste kabul edildiği Avusturya'da günlük 24 bin 946 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 650 bin 597'ye yükseldi. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 19 artışla 14 bin 19 oldu.

Tedbirlerde gevşeme yok

Başta İngiltere olmak üzere Avrupa'da birçok ülkede önlemlerin kaldırılması veya hafifletilmesine yönelik kararların ardından toplumun çeşitli kesimlerinden halihazırda uygulanan katı tedbirlerin gevşetilmesi yönünde talepler yükselmeye başladı.

Eyalet başkanlarının yanı sıra özellikle yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin taleplerine henüz olumlu bir yanıt vermeyen Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, basına yaptığı açıklamada, Omicron dalgasının henüz ortalarında olunduğunu, vaka sayıların çok yüksek seyrettiğini ifade etti.