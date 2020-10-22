Çekya'da günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı - Son Dakika

Çekya'da günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

22.10.2020 17:51
Çekya'da günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı, System.String[]

Çekya'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ülke genelinde dışarı çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemler hayata geçirildi.

Çekya'da son dönemde hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ülke genelinde dışarı çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemler hayata geçirildi.

Son 24 saatte yaklaşık 15 bin vakanın görüldüğü Çekya'da yürürlüğe giren önlemler kapsamında market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerlerinin haricinde bütün işletmeler kapatıldı.

İnsanlar sadece iş yerine, sağlık merkezine veya aile ziyaretine gitmek için dışarıya çıkabilecek.

Çekya Başbakanı Andrej Babis yaptığı açıklamada, bugüne kadar alınan önlemlerin beklenen sonucu vermediğini bu yüzden radikal önlemlerin yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusu olan Çekya'da son 24 saatte 14 bin 969 ile salgın sürecinde en yüksek günlük vaka sayısı görüldü. Ülkede toplamda 208 bin 915 vaka tespit edildi, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 ilaveyle 1739'a ulaştı.

Macaristan, Polonya ve Avusturya'da günlük en yüksek vaka sayısı görüldü

Macaristan'da son 24 saatte bugüne kadarki en yüksek vaka sayısı görüldü. Ülkede son 24 saatte 2 bin 32 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 52 bin 212'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 artarak 1305'e yükseldi.

Avusturya

Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 435 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Ülkede, toplam vaka sayısı 71 bin 844'e, ölü sayısı ise 18 artarak 941'e yükseldi.

Polonya

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 107 ile bugüne kadarki en yüksek günlük yeni vaka sayısı görüldü. Bugüne kadar 214 bin 687 vakanın tespit edildiği Polonya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168 artarak 4 bin 19'a çıktı.

Slovakya

Slovakya'da ise son 24 saatte 1728 vaka görülürken, toplam vaka sayısı 35 bin 330'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 artarak 115'e yükseldi.

Macaristan, Avusturya, Polonya, Market, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya'da günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı - Son Dakika

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