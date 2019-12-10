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Çekya'da hastanede silahlı saldırı: En az 6 ölü

6 saat önce

Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde bir hastanede düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Çekya'da hastanede silahlı saldırı: En az 6 ölü, System.String[]

Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde bir hastanede düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.


Saldırganın kaçtığı ve bulunması için aramaların devam ettiği belirtilirken olayın sabah saatlerinde Ostrava Üniversitesi araştırma hastanesinde yaşandığı kaydedildi.

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Çek Cumhuriyeti, Sabah, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:46 
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