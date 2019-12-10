Son Dakika Haberleri: Çekya'da hastanede silahlı saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi
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Çekya'da hastanede silahlı saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi

6 saat önce

Çekya'da bir hastaneye düzenlene silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çekya'da hastanede silahlı saldırıda ölü sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

Çekya'da bir hastaneye düzenlene silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polisten yapılan açıklamada, ölü sayısının 6'ya yükseldiği ve silahlı saldırganın intihar ettiği bildirildi.

Çekya'nın Moravya-Silesiye bölgesindeki Ostrava kentinde bulunan bir hastanede silahlı saldırı düzenlendi. Yerel medya, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Çekya polisi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ölü sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti. Öte yandan, polis tarafından aranan saldırganın bulunduğu ve aracında intihar ederek öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Çekya polisi, sosyal medyadan saldırganın fotoğrafını yayınladı. Ancak daha sonra söz konusu fotoğrafı kaldırdı ve bu kişinin saldırgan olmadığını belirterek intihar eden asıl saldırganın fotoğrafını tekrar paylaştı.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:25 Kaynak: DHA
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